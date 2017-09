Vincent Janssen en drie PSV'ers in voorlopig selectie Oranje, Virgil van Dijk ontbreekt

ZEIST - Bondscoach Dick Advocaat heeft 35 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. Drie PSV'ers zijn opgenomen in de selectie. Advocaat heeft ook de uit Oss afkomstige Vincent Janssen geselecteerd.

Advocaat heeft in zijn voorlopige selectie plaats voor de PSV-spelers Jeroen Zoet, Marco van Ginkel en Jürgen Locadia.



Janssen maakte afgelopen zomer de overstap van Tottenham Hotspur naar Fenerbahçe. Bij de Engelsen speelde hij niet, bij de Turkse ploeg stond hij afgelopen weekend in de basis en was hij meteen trefzeker. Advocaat koos voor Janssen als eerste spits toen hij niet speelde bij Spurs, ook nu is hij gewoon opgeroepen.Virgil van Dijk ontbreekt in de voorlopige selectie. De verdediger, die inmiddels weer speelminuten maakt in het eerste elftal van Southampton, ontbrak bij de vorige interlands omdat hij bij zijn Engelse werkgever verbannen was naar het tweede elftal.Advocaat heeft 35 spelers in zijn voorlopige selectie opgenomen. "Een grote lijst. Het is dezelfde lijst als vorige keer, maar dan met Daryl Janmaat en Klaas-Jan Huntelaar erbij. Het is bewust een grote lijst, omdat een groot aantal spelers of niet spelen of geblesseerd zijn. Daardoor de keuze wat groter gemaakt."

Op vrijdag 29 september maakt Advocaat de definitieve selectie bekend.