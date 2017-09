'Sommige verhalen zijn zo heftig dat ik huilend in m'n auto zit', Ilse portretteert mantelzorgers

BREDA - Elf jaar geleden kwam fotografe Ilse Wolf uit Breda voor het eerst in contact met mantelzorg. Haar vader verloor toen zijn linkerarm door een vleesetende bacterie. Sindsdien zorgt Ilse haar moeder voor haar vader. Ze is daardoor een mantelzorger maar dat had ze heel lang niet door. Om meer bekendheid te geven aan mantelzorgers portretteert Ilse ze voor haar project Mantel der Liefde. 'Ik hoop echt dat ik iets kan veranderen aan het beeld dat er nu heerst over mantelzorgers.'

Dinsdagmiddag maakt Ilse foto's bij de familie Van Leuven in Vlierden. 'Ik ben als een vlieg op de muur en probeer zo onopvallend mogelijk tussen de gezinsleden te zijn. Zo leg ik het échte dagelijks leven vast.'



Mantel der Liefde wordt een reizende interactieve foto-expositie over mantelzorg in Nederland. Het interactieve aspect zit hem in het feit dat je elkaar moet helpen om de foto's te bekijken. Zo worden sommige foto's afgedrukt op een blokpuzzel. Die moet je eerst leggen voordat je de foto ziet.De foto's zijn vanaf 11 november te zien in het station van Breda. Daarna gaat de expositie het land door.Met haar foto's wil Ilse het beeld van mantelzorgers veranderen. 'Ik hoop dat mantelzorgers zichzelf meer gaan waarderen maar ook dat mensen de mantelzorgers meer gaan waarderen.' De ogen van Ilse schieten bijna vuur, zo gedreven is de jonge fotografe. 'Als ik iets wil, dan ga ik er ook gewoon voor en ik vind dit onderwerp echt belangrijk. Als fotograaf vind ik het fijn dat je met kunst ook echt iets kan bijdragen aan de wereld.'Voor haar foto's komt Ilse bij de mensen thuis en dat is soms best heftig. 'Sommige mensen worden noodgedwongen mantelzorger. In een huwelijk bijvoorbeeld, maar in hoeverre ben je dan nog man en vrouw?', legt ze uit. 'Sommige situaties zijn zo heftig dat ik wel eens huilend in m'n auto naar de volgende afspraak zit.' Mantel der Liefde begon als een idee maar is groter geworden dan Ilse ooit had kunnen dromen. De gemeente Breda en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport ondersteunen haar namelijk. 'Dat is echt heel gaaf maar soms denk ik ook, waar ben ik aan begonnen? Het is nu zo groot geworden en er komt zoveel extra bij kijken.'Naast de foto-expositie gaat Ilse samenwerken met scholen. Zo komen leerlingen van verschillende middelbare scholen kijken naar de expositie en gaat Ilse in die klassen workshops geven.Maar voordat het zover is, moeten er eerst nog heel veel foto's gemaakt worden. 'Ja, het is echt een kwestie van deadlines halen nu!', vertelt de fotografe om vervolgens snel achter haar camera te duiken om een mooie foto te maken van opa Mees die het stoofvlees voor die avond staat te maken.