Drakenhoofd in preHistorisch dorp in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij het preHistorisch dorp in Eindhoven is dinsdagmiddag een Vikingschip gearriveerd. Het gaat om een recontructie van een schip uit de negende eeuw met een typerend drakenhoofd aan de voorkant. Het schip is onderdeel van het decor van de historische film REDBAD dat daar opgenomen wordt.

Bij aankomst van het schip in Eindhoven met een vrachtwagen werd het het twintig meter lange schip in het water getakeld. Het krijgersschip is tot eind oktober te zien in Eindhoven.



Het hele openluchtmuseum zal de komende dagen helemaal aangepast worden aan de vroege middeleeuwen. In de herfstvakantie zullen Vikingen ook hun vechtkunsten aan het publiek tonen.