Nog nooit zoveel coke onderschept, teller staat dit jaar op 10.000 kilo

BREDA - Het is een recordjaar voor Brabant als het gaat om het onderscheppen van cocaïne. De teller staat na dit weekend op bijna 10.000 kilo onderschepte coke, die bestemd was voor Brabant. In de Antwerpse haven werd dit weekend in een zeecontainer met 3800 kilo cocaïne aangetroffen, die was onderweg naar een adres in Breda. En zo'n grote vangst was dit jaar zeker niet voor het eerst: al vaker werden er grote coketransporten onderschept.

Een overzicht van de grootste cokevangsten in 2017:



Januari: 4000 kilo

De grootse cokevangst ooit in Brabant was begin dit jaar. In een loods bij grensovergang Hazeldonk werd 4000 kilo gevonden tussen een lading bananen. Drie mannen werden aangehouden.



April: bijna 600 kilo

In de haven van Antwerpen werd in april een partij drugs van 583 kilo coke onderschept. Het transport was onderweg naar Ossendrecht. De Belgische politie verving de drugs door een nepproduct en liet het transport doorgaan. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.



Juni: 1500 kilo

Ook in juni werd in de haven van onze Zuiderburen een flink coketransport onderschept. In de zeecontainer vol met steenkool zat ook nog eens 1500 kilo cocaïne. De container werd afgelever in Roosendaal. Daar werden twee mannen uit Spanje en Marokko aangehouden toen ze de container wilden inspecteren.



September: 3800 kilo

Dit weekend stuitte de douane in Antwerpen op een container met 3800 kilo coke. De drugs werden uit de container gehaald en die vervolgde zijn weg richting Breda. Daar werd de zeecontainer vol met bananen, maar zonder drugs, afgelopen maandag afgeleverd. Een 56-jarige man uit Oosterhout en een 39-jarige man uit Roosendaal werden op het afleveradres aangehouden.



De duizenden kilo's cocaïne hebben een straatwaarde van honderden miljoenen euro's.