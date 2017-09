Man dreigt huis in brand te steken in Den Bosch

DEN BOSCH - Een man uit Den Bosch heeft dinsdagmiddag gedreigd zijn eigen huis in brand te steken. Dat gebeurde aan de Ampèrestraat. De politie heeft hem aangehouden.

Het incident gebeurde rond halfvijf. De politie kreeg een melding over een verwarde man. "Hij is uiteindelijk zelf naar buiten gelopen. Daarna konden we hem aanhouden", vertelt een politiewoordvoerder.



Ook de brandweer was uit voorzorg aanwezig, maar hoefde niet in te grijpen. De woning is nog wel gecontroleerd, maar daar werd niets aangetroffen. De man wordt waarschijnlijk in contact gebracht met hulpinstanties.



De straat was uit voorzorg afgesloten. Een twintigtal omstanders keek naar het incident.