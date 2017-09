Joehoe, waar is toch mijn oehoe?! Vogeleigenaar Mark vindt uil na dagen weer terug

De oehoe is gered (Foto: Rico Vogels)

DOMMELEN - Dagenlang was Mark van Casteren uit Dommelen zijn oehoe kwijt. Maar dinsdag kwam er een eind aan het gemis. Zijn uil zat slechts een paar straten van huis in een boom. De brandweer trok er met een hoogwerker op uit om de vogel te redden.

Voor Mark moeten het een paar vervelende dagen zijn geweest. Zijn lichtbruin gekleurde oehoe was weggevlogen. Een halve week was de vogel spoorloos maar dinsdag zag hij het dier in een boom zitten aan de Lijmziederwij. De brandweer werd ingeschakeld om de vogel uit de boom te halen.

Oehoe uit boom

Toen de brandweer een tijdje later met een hoogwerker bij de boom arriveerde, was de vogel nog niet gevlogen. Tot vreugde van de eigenaar kon de oehoe uit de boom worden gehaald.