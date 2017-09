Scholieren stellen vragen aan de mannen die Eindhoven bevrijdden: 'Elke dag was een beetje eng'

EINDHOVEN - Ze hielpen als jonge militairen mee om Eindhoven te bevrijden. Nu zijn ze in de negentig en gingen de twee Engelse veteranen naar het Eckart College in Eindhoven, om vragen te beantwoorden en de scholieren over hun ervaringen te vertellen. Het was voor de leerlingen de kans om een stukje geschiedenis van hun stad in levende lijve te ontmoeten.

Maandagavond waren ze nog bij de herdenking op het Stadhuisplein. Een dag later wisten de twee veteranen moeiteloos de harten van de jongeren te veroveren. Er werden gretig selfies gemaakt met de veteranen die in september 1944 zo'n belangrijke rol speelden.



'Je schiet niet op de persoon'

Bill Pendell is nu 95. Op zijn twintigste ging hij het leger in. Hij kreeg vorig jaar in Frankrijk de hoogste onderscheiding die een buitenlander kan krijgen. "Je schiet niet op de persoon, maar op het blinkende uniform. De mensen achter het uniform zijn meestal hetzelfde als jij. Dat zijn gewone mensen."



Elke dag eng

De leerlingen van 4-vwo mochten dinsdagmorgen hun vragen stellen. De veteranen hadden de nodige droge Engelse humor, maar er was ook ruimte voor serieuze verhalen. "Hoe was het in het veld?" Bill: "Niet fijn. Laten we het zo maar zeggen." "Wat was het gevaarlijkste?" Bill: "Elke dag was een beetje eng voor mij".



Bill was een verkenner en ging 's nachts in zijn pantserwagen alleen op pad, om te kijken waar de Duitsers zaten. "Ik was altijd alleen. Ik kon niemand anders de schuld geven. En ik kon op niemand anders vertrouwen. Dat moeten jullie allemaal doen, op jezelf vertrouwen. Wat jij denkt, is waar. Zolang niemand het tegendeel kan aantonen, heb je gelijk."



Inspirerend

Scholier Naomi de Groot vond het inspirerend: "Je leert dat je vooral moet volhouden en dat je positief moet blijven." Ook Samuel Kumi is onder de indruk: "Ik heb geleerd dat ik mijn leven moet leven, zoals ik het wil leven."