Ook Johan Stekelenburg werkte door tot het einde: 'Ik denk regelmatig terug aan hem'

TILBURG - Deze week is het 14 jaar geleden dat de Tilburgse burgemeester Johan Stekelenburg overleed. Deze week in september is ook de week waarin de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan afscheid moet nemen van functie omdat het echt niet langer kan. De overeenkomsten tussen beide burgemeesters zijn opvallend groot.

Juist door deze overeenkomsten komen de herinneringen aan deze Tilburgse burgervader in volle hevigheid terug bij de mensen uit zijn omgeving.





Voormalig loco-burgemeester Els Aarts verving Johan Stekelenburg als het even niet meer ging met de burgemeester. "Vanaf het eerste moment dat Eberhard van der Laan publiekelijk deelde dat ook hij geveld was door een ongeneeslijke vorm van kanker, kreeg ik beelden terug van 14 jaar geleden", vertelt ze tegen Omroep Brabant."De openheid van de Amsterdamse burgemeester over zijn ziekte kanker, die had Johan ook. Dan is er nog de leeftijd, beiden zijn 62 als ze hun werk moeten neerleggen. Alletwee zijn het burgemeesters van het volk. En ook Johan zei in september dat het niet meer lukte."De laatste dag van burgemeester Johan Stekelenburg weet zijn vervangster nog goed. "Dat was een week nadat hij zijn werk neerlegde. Ik ben blij dat we hem nog de gouden legpenning van Tilburg hebben kunnen geven. Iedere keer dat we hem zagen, namen we afscheid. Dat was heel emotioneel."