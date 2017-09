Massale steun voor langere stapavonden in Breda, al 700 handtekeningen

BREDA - De clubs in Breda moeten tot zes uur in de ochtend open kunnen blijven. Dat is de inzet van een petitie van vier Bredase ondernemers. Binnen een paar uur tijd zijn online al zevenhonderd handtekeningen verzameld.

"De stad loopt gewoon leeg. Het wordt steeds rustiger op de stapavonden", vertelt Billy Zomerdijk (26) uit Breda. Hij is programmeur bij discotheek de Graanbeurs in Breda. Samen met drie anderen strijdt hij voor ruimere openingstijden, verenigd als Local Motion.

Nu mag de horeca tot vier uur 's nachts open blijven. Dat moet dus twee uur langer worden. “We roepen al jaren dat we dit willen. Tilburg en Den Bosch doen het op dit moment veel beter dan wij.”



‘Overdonderd’

De ondernemers willen een gesprek met de gemeenteraad. Hiervoor zijn vijftig handtekeningen nodig. Het veertienvoudige is al binnen. "Het gaat helemaal los. We zijn echt overdonderd door alle aandacht.”



De actie richt zich niet zozeer op de kleine kroegjes, maar meer op de grote clubs, discotheken en organisatoren van evenementen voor een specifiek publiek. "Zij moeten het juist hebben van publiek dat van verre komt. Dat komt nu te weinig", vertelt Zomerdijk.

Rondzwerven

Volgens de ondernemers sluit een langere stapavond beter aan op het openbaar vervoer. “Als je nu om vier uur de club uit moet, moet je twee uur rondzwerven totdat de eerste trein weer komt.” Ook zijn mensen nu niet bereid om ver te reizen. “Als je vanuit Nijmegen naar Breda komt, moet je langer reizen dan dat je in de kroeg kunt staan. Om een uur is het pas gezellig en dan moet je al bijna weer naar huis.”



De ondernemers gaan de petitie binnenkort aanbieden. De gemeente was niet bereikbaar voor commentaar.