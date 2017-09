Burgers willen natuurberheer van landgoed Herlaer zelf doen, 'als je droomt worden dingen mogelijk'

SINT MICHIELSGESTEL - De provincie doet het in de verkoop: Landgoed Oud Herlaer in Sint Michelsgestel. Een mooi oud boerderijtje aan de rivier de Dommel en zo’n 32 hectare grond. Geïnteresseerden konden een plan indienen, zolang het maar natuur werd. Een groep burgers uit de buurt dingt mee, ze hebben een droom: een plek waar iedereen zijn eigen natuurproject kan uitvoeren.

Maurits Taks wil een bos gaan aanleggen. En niet zomaar een bos, maar een voedselbos. Jan Jansen zit in het onderwijs en hij wil er voor zorgen dat kinderen kunnen gaan leren op het landgoed. En Greta, die wil schapen. Iedereen heeft een ander plan en wil daarvoor een klein stukje gebruiken van de 32 hectare grond.

Dromen

Joeri de Bekker is landschapsarchitect en toen hij hoorde dat de provincie op zoek was naar plannen voor het landgoed dacht hij: “Dat is iets voor mij! Die plek is zo bijzonder. Ik ga kijken of ik samen met mensen een plan kan gaan maken om de plek te behouden. We hebben mensen gevraagd hardop te dromen en als je droomt worden dingen mogelijk. We hebben ze gevraagd: wat zou je met deze plek willen doen als je de kans zou krijgen?”



Er kwamen tal van ideeen. Zo moet er een historische tuin komen, een voedseltuin met vergeten groenten, een veldje waar de scouting kan kamperen en een bijenhouderij. Het idee is dat er verschillende kleine initiatieven voor natuurontwikkeling en duurzame voedselproductie samenkomen. Als het doorgaat gaat het Buitenwerkplaats heten.



Binding

Alleen zijn er meer kapers op de kust. Ook bijvoorbeeld Brabant Landschap wil het landgoed wel hebben. Ze willen er een kunstpark maken. Ze hebben een bod gedaan van enkele miljoenen.



“Het voelt een beetje als David tegen Goliath”, aldus de Bekker. “Veel mensen zeiden, het gaat toch naar het Brabants Landschap. Maar wij geloven dat het anders kan. Het is nodig om mensen bij natuurontwikkeling te betrekken. Anders raken mensen hun binding met de natuur kwijt.”



Eind september wordt bekend wie de inschrijving heeft gewonnen.