Auto botst op vrachtwagen op de A16 bij Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Op de A16 bij Prinsenbeek is een auto op een vrachtwagen gebotst. Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond tien uur.

Volgens een ooggetuige is de bestuurder van de auto zwaargewond geraakt. De vrachtwagen staat twee kilometer verderop stil. Het voertuig is total loss. Een traumahelikopter is opgeroepen.