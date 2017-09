Fietsdiscussie in Westpoint Tilburg, hele flat wint fietsen in Postcode Loterij

TILBURG - Al een tijdje is er in de Tilburgse woontoren Westpoint een discussie gaande over waar bewoners hun fiets mogen neerzetten. Ze waren het bijna met elkaar eens, totdat opeens de hele flat gekleurde fietsen won in de Postcode Loterij.

“Dat is wel heel toevallig. Het is bijna ironisch”, zegt Westpoint-bewoner Arnold Verplancke lachend. Het is ook wel een beetje gek. In november zou er duidelijkheid komen over een discussie die al langer loopt. De vraag is waar bewoners hun fiets mogen neerzetten, in de fietsenstalling of toch ook op de grote autoparkeerplaatsen van het flatgebouw. “Sommige bewoners vinden fietsen plaatsen op de parkeerplaats behoorlijk rommelig. We zouden er tijdens de jaarvergadering in november een besluit over nemen.”



Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?

Zo was de fietsendiscussie in Westpoint bijna afgerond. Maar toen viel de hele woontoren opeens in de prijzen bij de Postcode Loterij. Iedere bewoner met een lot wint plots een gekleurde fiets. Sommige mensen spelen zelfs met twee loten mee en winnen daarom twee fietsen. “Het lijkt me wel gezellig, al die kleurtjes in de flat”, lacht bewoner Arnold Verplancke. “Maar met 200 appartementen kunnen het een behoorlijk aantal fietsen worden. Ik doe er niet aan mee, dus ik heb er niet heel veel last van.”

Fiets doneren

Om ervoor te zorgen dat de prijsfietsen niet een complete chaos in de flat opleveren, is er nu een speciale actie op touw gezet om de rijwielen te doneren aan het goede doel. “Er zijn mensen in het gebouw die al jaren niet meer fietsen en die winnen nu een fiets. Wat moet je er dan mee?”, vraagt Arnold zich af.



“Daarom zijn we met deze actie gekomen. Als iemand denkt: ‘Joh, die heb ik niet nodig’, geef je fiets dan aan het goede doel. Dan maak je er nog iemand blij mee." De fietsen van de Postcode Loterij zijn momenteel nog niet bezorgd maar op de website roept de Vereniging van Eigenaren (VvE) bewoners op om hun fiets te doneren.