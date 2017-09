Matchwinner met doelpunt via eerste balcontact: 'Extra boost voor competitie'

WAALWIJK - RKC Waalwijk is het seizoen in de Jupiler League moeizaam begonnen. De stunt in de KNVB-beker is dan ook goed voor het vertrouwen binnen de ploeg. RKC won dinsdagavond met 1-0 van Sparta.

Dylan Seys kwam als invaller binnen de lijnen, binnen een minuut maakte hij de enige treffer van de wedstrijd. "Ik weet niet hoe lang ik er in stond, ik keek niet naar de klok. Maar het was mijn eerste balcontact en gelukkig was het een goed balcontact."



"Als team hebben we het zeer goed gedaan, iedereen is natuurlijk blij", zei de matchwinner na afloop. "Op naar de volgende ronde. Tegen wie we dan spelen maakt mij niet uit. In de beker weet je het nooit, dat is vanavond ook gebleken. Een mooi affiche is leuk, maar als we kunnen doorstoten is dat ook een extra boost voor de competitie."



Seys werd matchwinner, doelman Etienne Vaessen werd Man of the Match. De doelman was belangrijk met meerdere reddingen. "Dit zijn heerlijke wedstrijden voor een keeper. De nul is natuurlijk altijd goed. Ik zat ook echt lekker in de wedstrijd, elke hoge bal pakte ik."Een zege op een club uit de eredivisie past volgens Vaessen beter bij RKC dan de prestaties in de Jupiler League tot nu toe. "We staan ver onderaan, maar ik denk dat we echt voor het linkerrijtje gaan voetballen. We hebben een moeilijk programma en pech gehad, maar ik heb er alle vertrouwen in."Trainer Peter van de Berg is blij met de zege, maar liever pakt hij vrijdag de winst in de competitie. De Jupiler League is zeker zo belangrijk, misschien belangrijker. Ik vind dat we daar een prijs kunnen verdienen met het halen van de play-offs en wellicht promotie. We zijn nu een ronde verder, maar ik heb niet de illusie dat we met RKC in de nabije toekomst de beker gaan winnen. Elke ronde die je pakt is meegenomen."