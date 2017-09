Accu voor zonneauto van TU/e eindelijk in Australië, voorbereiding Solar Challenge kan beginnen

DARWIN - Het team van de Technische Universiteit in Eindhoven kan eindelijk beginnen aan de voorbereidingen van de Solar zonnerace. De accu voor de zonneauto waar het team al weken met smart op zat te wachten is woensdag aangekomen in Darwin (Australië).

Voor Beatrix Bos van Solar Team Eindhoven kan de vlag uit. “Precies op tijd om alles te testen voor de technische keuring die over dertien dagen plaatsvindt”, aldus Bos.



Vliegtuigmaatschappijen durfden de handgemaakte accu niet mee te nemen naar Australië voor de wedstrijd met zonneauto’s volgende maand. Dat komt door recente ongelukken met batterijen van telefoons aan boord van vliegtuigen.Vanuit Singapore werden de accu’s met vrachtwagens naar Kuala Lumpur gereden en daaruit naar Adelaide gevlogen. Met een vrachtauto werd de laatste 3000 kilometer naar Darwin overbrugd.De studenten kunnen nu zoals gepland op 8 oktober aan de start verschijnen van de Bridgestone World Solar Challenge. Bij deze race is het bedoeling dat de zonneauto's zo snel mogelijk van Darwin naar Adelaide rijden. Teams van de universiteiten in Delft en Twente nemen ook deel aan de race.