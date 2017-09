Agressieve man in scootmobiel rijdt in op agent

TILBURG - Een agressieve man in een scootmobiel is dinsdagmiddag in Tilburg vol ingereden op een agent. Toen de verdachte niet kalmeerde, bespoot de agent hem met pepperspray. De agent heeft door de aanrijding verschillende kneuzingen aan zijn hand.

De man zat rond half drie op de Gasthuisring bier te drinken in zijn scootmobiel. Een agent op de fiets zag dat en wilde de man aanspreken. Die reed meteen weg toen hij de agent op zich af zag komen en schold hem uit. Niet veel later reed de man op volle snelheid tegen de politieman aan.



En dat was voor de verdachte blijkbaar nog niet voldoende: hij stapte uit z'n scootmobiel en liep met gebalde vuisten op de agent af. Toen de man na een waarschuwing niet stopte, besloot de agent pepperspray te gebruiken. De verdachte werd vervolgens door andere agenten aangehouden. De mishandelde agent heeft aangifte gedaan.