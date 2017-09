Dode man in Bergen op Zoom niet door misdrijf overleden

BERGEN OP ZOOM - De dode man die dinsdagochtend werd gevonden in een bosgebied aan de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie woensdagmorgen.

Een voorbijganger vond het stoffelijk overschot dinsdag rond negen uur in de buurt van een waterpompstation en alarmeerde de politie.



Recherche

Omdat de doodsoorzaak onduidelijk was, deed de technische recherche onderzoek. Uit onderzoek is gebleken dat de 35-jarige man uit Ossendrecht zichzelf van het leven heeft beroofd.