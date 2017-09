Polonaise, fietstochtje en feestjes: Veldhoven neemt afscheid van burgemeester Jack Mikkers

VELDHOVEN - Inwoners van de gemeente Veldhoven zwaaien woensdag burgemeester Jack Mikkers uit. Hij vertrekt naar Den Bosch, waar hij de opvolger is van Ton Rombouts. Voor de burgemeester zijn allerlei leuke afscheidsfeestjes georganiseerd. Aan zijn flat hing woensdagmorgen een gigantische banier met een foto van de vertrekkend burgemeester.

Al vroeg op de dag liep Mikkers de polonaise en zat hij op de fiets. Tien jaar was hij burgemeester van Veldhoven en daar komt nu een eind aan. Op een vrolijke manier.



De burgemeester is razend populair in Veldhoven, zo blijkt uit een rondgang door de gemeente. "Het is een mensenmens", zegt de bakker. "Een luisterend oor voor ondernemers, een prima kerel."De manier waarop de benoeming van Mikkers in Den Bosch is gegaan, verdient niet de schoonheidsprijs. Uit de vertrouwenscommissie van de Bossche gemeenteraad lekte dat Mikkers niet de eerste keus was. Jan Hamming had eigenlijk de voorkeur , zo onthulde het Brabants Dagblad.