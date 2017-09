Metershoge opblaasbare vluchteling in Breda moet 'stof tot nadenken geven'

BREDA - Het moet een bijzonder gezicht zijn woensdagmiddag in het Spanjaardsgat in Breda. Een meterhoge opblaasbare vluchteling komt de stad binnendrijven. Het gaat om een project van twee Belgische kunstenaars waarmee ze aandacht willen vragen voor de vluchtelingencrisis. Een van de kunstenaars, Bart Peleman, noemt het woensdagochtend in het programma Wakker! van Omroep Brabant een ‘confrontatie met de werkelijkheid’.

"We willen voorbijgangers stof tot nadenken geven", zegt hij. De komst van het kunstwerk zorgt voor discussie. Zo liet bijvoorbeeld de Brabantse PVV weten het ‘waanzin’ te vinden.



De Belgische kunstenaar hoopt dat het kunstwerk leidt tot ‘andere gesprekken’ op straat. Het gaat hem er daarbij niet om of mensen voor of tegen vluchtelingen zijn. "Als er maar over wordt gepraat", geeft hij aan. "We willen geen pasklare antwoorden geven of voorgekauwde meningen verkondigen."

Voor het eerst in Nederland

Het kunstwerk was eerder te zien in Venetië en Kopenhagen. De opblaasbare vluchteling is nu voor het eerst in Nederland. Woensdag om drie uur komt de metershoge zittende figuur aan in Breda. Dit voor Graphic Matters, het festival voor grafisch ontwerp dat vrijdag begint.



De Belgische kunstenaars hebben de figuur gemaakt van hetzelfde materiaal als de boten waarmee vluchtelingen vanuit vanuit Afrika de oversteek naar Europa maken. "Te broos om de zeeën te trotseren, waardoor het de figuur een extra kwetsbaarheid geeft."