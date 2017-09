Agressieve vrouw houdt agent in nekklem

TILBURG - Een agressieve vrouw heeft dinsdagnacht in Tilburg een politieagent in een nekklem gehouden. Ze probeerde ook met haar vingers in zijn ogen te prikken. De agent raakte in ademnood. Drie mensen zijn aangehouden.

De politie was naar de Lannerstraat gegaan vanwege overlast van jongeren in een auto. Toen een agent hen aansprak, begon een 24-jarige man moeilijk te doen. Hij ging heel dicht tegenover de agent staan.



Geduwd

De agent gaf de man een duw omdat hij geen afstand wilde nemen. De agent werd daarop door een 23-jarige vrouw vastgegrepen die haar vriend wilde beschermen. Het duo ging vervolgens met de agent in gevecht.



De vrouw vloog de agent naar zijn nek. Tijdens het matpartij vielen ze op de grond. De politie heeft met pepperspray gespoten, waarna het tweetal werd aangehouden. Een andere man van 23 schold de agent uit. Ook hij moest mee naar het bureau. De verdachte had harddrugs bij zich.