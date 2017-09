Brabantse transportsector en onderwijsinstellingen beginnen Logistics Community Brabant

BREDA - Negentig bedrijven in de Brabantse transport- en logistieksector willen samen met beroepsopleidingen en universiteiten een kenniscentrum oprichten dat zich richt op nieuwe ontwikkelingen. Deze Logistics Community Brabant komt op de campus van de NHTV in Breda.

De gemeente Breda en de provincie willen samen 6 miljoen euro investeren in dit nieuwe netwerk van bedrijven en onderwijsinstellingen.



Toekomst

Tijdens de economische crisis hebben veel bedrijven in de transport- en logistiek zich vooral bezig gehouden met overleven door te snijden in kosten. Onderlinge samenwerking was er nauwelijks. John Zagers van Otentic Logistics in Oosterhout: "Wij zitten in een karrespoor en hebben fresh brains nodig om daar uit te komen en wat onze businessmodellen van de toekomst kunnen zijn".



Volgens Zagers verandert de wereld snel, bijvoorbeeld door de verkoop via webshops waardoor er veel vaker producten moeten worden geleverd. Dit heeft gevolgen voor de magazijnen van bedrijven en voor de manier waarop dit bij klanten wordt gebracht. Maar ook digitalisering, beveiliging en robotica zogen voor veel veranderingen in de transport- en logistieksector.



Opleidingen

Niet alleen de NHTV, maar ook de Nederlandse Defensie Academie, de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Tilburg doen mee aan Logistics Community Brabant.