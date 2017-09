Drietal gaat op strooptocht door school, personeel brengt zich in veiligheid

EINDHOVEN - Drie inbrekers zijn dinsdagavond op strooptocht gegaan in een school in Eindhoven. Personeel dat rond kwart over tien nog op de school aan de Oude Bosschebaan aanwezig was, merkte de drie op en belde de politie. Vervolgens wisten ze zichzelf in veiligheid te brengen.

Agenten die na de melding ter plekke kwamen, zagen het drietal door het gebouw lopen. Ze gingen onder meer met een hond op zoek naar de inbrekers.



De uitgangen van de school werden gecontroleerd en vervolgens begonnen de agenten aan een systematische zoektocht. Klaslokalen werden één voor één doorzocht.

Spullen klaargezet

Uiteindelijk gaf het drietal, twee Amsterdammers van 35 en 41 en een 27-jarige man uit Zaandam, zich over. Ze hadden al diverse spullen klaargezet om mee te nemen, waaronder een aantal computers.

Om binnen te komen, hadden de ze diverse deuren opengebroken. De auto waarmee ze de spullen wilden meenemen, stond in de buurt geparkeerd. Deze is in beslag genomen. De verdachten zitten nog vast.