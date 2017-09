Cokesmokkel met sportvliegtuigje via Breda International Airport: tien jaar celstraf

BREDA - Een 32-jarige Nederlander moet tien jaar een Britse cel in omdat hij met een sportvliegtuigje cocaïne had overgevlogen. Het toestel vertrok vanaf Breda International Airport. De Amsterdammer werd veroordeeld door een rechtbank in Londen.

Kevin B. liep op 27 december vorig jaar tegen de lamp, toen hij landde op een klein vliegveld in de buurt van Londen. Toen de Britse douane hem wilde controleren, probeerde hij zijn tas nog weg te werken, maar dat lukte niet.



In de tas zaten plastic zakjes met in totaal negen kilo cocaïne, bij elkaar ongeveer 600.000 euro waard. Volgens de Britse justitie was de man tussen augustus en december 2016 in totaal elf keer naar Engeland gevlogen met sportvliegtuigjes.



B. speelde American football voor landskampioen Amsterdam Crusaders en de Nederlandse selectie. Tegen de rechter zei B. dat hij de drugs had gesmokkeld voor iemand die hij via de sport kende, maar hij wilde geen naam noemen.