Justitie verwijt man die huis Luyksgestel binnenreed dood door schuld

DEN BOSCH - De man die zondag een huis in Luyksgestel inreed, wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dood door schuld. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Een 75-jarige man overleed aan de gevolgen van het ongeluk. Hij lag te slapen toen de auto zijn huis inreed. De bestuurder van de auto, een 26-jarige inwoner van Letland, bleek gedronken te hebben.

De 75-jarige bewoner van het huis, Harrie van der Heijden, overleed zondag in het ziekenhuis aan de gevolgen van het ongeluk. Hij kwam onder de auto terecht toen deze zondagochtend rond halfacht zijn huis op de hoek van het Boscheind en de Lommelsedijk binnenreed. Het huis is maandagochtend dichtgetimmerd.



'We gaan je missen'

Heel Luyksgestel kende Harrie zo vertelden voorbijgangers zondag. En hoewel de bewoners triest zijn, komt er ook een glimlach tevoorschijn als ze over hem praatten.

Van der Heijden was erelid van voetbalvereniging De Raven uit Luijksgestel. De club gedenkt hem op Facebook. "Je was een echt clubicoon en we gaan je missen..."



De verkeerssituatie in Luyksgestel is volgens wethouder Mathijs Kuiken van Bergeijk vorig jaar in overleg met omwonenden aangepast. Dit om de veiligheid te verbeteren. Er zijn eerder op vrijwel dezelfde plek twee aanrijdingen geweest. "Maar een verkeerssituatie aanpassen op dit soort gedrag is onmogelijk", laat de wethouder weten.