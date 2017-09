Motorrijder gaat onderuit en overlijdt in Tilburg

TILBURG - Een motorrijder is woensdagmiddag overleden nadat hij was gevallen op de Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

"Het gaat hier om een eenzijdig ongeluk", laat de politie weten. Een traumahelikopter werd opgroepen en landde in de buurt. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.



De motor en de motorrijder lagen enkele tientallen meters bij elkaar vandaan op straat. Wat er precies is gebeurd en hoe de motorrijder ten val is gekomen, is niet bekend. De politie doet hier onderzoek naar.