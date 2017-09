Bejaarde man rijdt sloot in met scootmobiel

PRINSENBEEK - Een bejaarde man is woensdagmiddag in een sloot gereden met zijn scootmobiel op de Polderweg in Prinsenbeek. In de sloot staat ongeveer dertig centimeter water.

De man werd gespot door een voorbijganger, die vervolgens haar man benaderde, die het alarmnummer belde. De toegesnelde hulpdiensten hebben de man uit het water gehaald door middel van een sjorband.



De bejaarde man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.