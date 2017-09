Fotografe Laura in National Geographic met fotoserie 'Brabantse Sahara'

ROSMALEN - Alleen de allerbeste fotografen lukt het hun foto's geplaatst te krijgen in het prestigieuze maandblad National Geographic. De Rosmalense fotografe Laura Vink is er één van. Ze won een wedstrijd met haar fotoserie van de Loonse en Drunense Duinen. De foto's zijn deze maand in het blad te zien.

Laura is erg enthousiast als ze vertelt over het ontstaan van haar fotoserie van de Brabantse Sahara, zoals de Duinen genoemd worden. 'On-Nederlands', noemt de hoofdredacteur van National Geographic het landschap, en de foto's van Laura zijn dat ook. "Het is levend stuifzand. De wind maakt de duinen, maar als de mens niet ingrijpt, is het verdwenen".







Zand

Het waren geen makkelijke omstandigheden waarbij de foto's gemaakt moesten worden. Als het waait, en de duinen gevormd worden, kun je de mooiste foto's maken, maar dat gaat wel ten koste van ogen, oren, neus en natuurlijk de camera. Het zand kruipt overal tussen. Laura: "Dat zoiets op een half uur rijden van mijn huis te fotograferen is, is zo bijzonder!"







Academy

Laura heeft genoten van de wedstrijdopdracht om een mooie natuurreportage te maken maar wil in het vervolg toch graag zelf blijven bepalen waar ze foto's van maakt. "Als ik zelf kan bepalen wat ik fotografeer, ben ik veel creatiever", zegt ze.



Ze leeft van haar fotoboeken en fotocursussen die ze online aanbiedt op de Vinkacademy. Maar als het weer eens flink waait, begint het toch te kriebelen en wil de Rosmalense weer met haar camera op pad naar die imposante zandberg, op een half uurtje van haar huis.