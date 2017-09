Bandiet met wapen berooft brillenwinkel, de dief is nog op de vlucht

EINDHOVEN - Een opticien in Eindhoven is woensdag overvallen door een gewapende man. Na de beroving is de dief te voet gevlucht. De politie onderzoekt de zaak maar van de man ontbreekt nog ieder spoor.

Brillenwinkel Pearle is woensdagmiddag overvallen door een 40-jarige man met wapen. De kerel drong de winkel binnen. Wat hij precies heeft meegenomen is nog onduidelijk. Bij de beroving is niemand gewond geraakt. De politie is een zoektocht begonnen naar de dader.



Onderneem zelf geen actie maar bel direct met 112, zegt de politie. De bandiet draagt een legerbroek en een zwarte bodywarmer. Hij komt waarschijnlijk uit Oost-Europa en heeft blond haar. De man is te voet weggevlucht maar de politie sluit ook niet uit dat hij misschien in een auto is gestapt. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.