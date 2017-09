Medewerkster parfumerie probeert uit eigen winkel te stelen

EINDHOVEN - Een 29-jarige medewerkster van een parfumerie in Eindhoven is opgepakt omdat ze uit de winkel probeerde te stelen. De vrouw werd betrapt toen ze voor ruim 1300 euro aan artikelen wilde stelen. In haar huis werden ook cosmeticaspullen ter waarde van duizenden euro’s gevonden.

De medewerkster werd vrijdagavond betrapt toen ze aan het werk was in de parfumerie in Woensel. De politie hield hier aan en nam daarna een kijkje in haar woning. De vrouw woont in het Belgische Neerpelt.



In het huis werden ongeveer 300 cosmetica-artikelen gevonden, die bij elkaar duizenden euro’s kosten. De politie onderzoekt of de medewerkster deze ook gestolen heeft.



De vrouw zit voorlopig vast.