Raaf Rover ontsnapt tijdens demonstratie

OISTERWIJK - Een raaf had er woensdagochtend tijdens een demonstratie in Oisterwijk klaarblijkelijk genoeg van. 'Rover' ontsnapte rond halfelf aan zijn valkenier. Inmiddels is de vogel, die urenlang zoek was, weer terecht.

De demonstratie werd gegeven op het 2College Durendael. De raaf vloog uit het niets weg. De valkenier ging ervanuit dat de raaf zou terugkeren, maar tot grote verrassing van de valkenier bleek dat niet het geval.



Rond drie uur ‘s middags werd de raaf in een boom gespot aan de Wilhelminalaan. Pogingen om de vogel te lokken met eten mislukten – zelfs de inbreng van een hoogwerker mocht niet baten, waarna de raaf weer wegvloog. Later kon Rover dan alsnog worden gevangen: in een boom in Oisterwijk.



Daar was overigens haast bij geboden. Een vogelhouder heeft maar enkele dagen om een gevlogen raaf te vangen. Daarna is de batterij van de gps-zender leeg en wordt het opsporen van de raaf uiterst lastig.