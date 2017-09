Tuberculose gevonden bij bewoner zorgcomplex, GGD start een gezondheidsonderzoek

NIEUWENDIJK - Bij een bewoner van zorgcomplex Prisma in Nieuwendijk is tuberculose (TBC) aangetroffen. De patiënt is direct overgebracht naar een behandelcentrum. TBC is besmettelijk en daarom onderzoekt de GGD of meer mensen de bacterie hebben.

Het is niet precies duidelijk hoe de patiënt in Nieuwendijk aan tuberculose komt. De bacterie die de ziekte veroorzaakt kan jaren in een lichaam zitten voordat iemand daadwerkelijk ziek wordt. TBC is besmettelijk en daarom onderzoekt de GGD nu wie er besmet kan zijn.



Eerst wordt er gekeken naar de mensen die het vaakst met de bewoner in contact kwamen. Vervolgens kijkt de gezondheidsdienst GGD naar de mensen die wat verder van de patiënt af staan. De mensen die in aanmerking komen voor onderzoek krijgen een uitnodiging in de bus. Dat onderzoek gaat waarschijnlijk maanden duren.

Zeldzaam maar goed te behandelen

Wereldwijd is tuberculose een groot probleem maar in Nederland komt de ziekte maar weinig voor, schrijft het RIVM. Zo’n 800 a 900 Nederlanders krijgen ieder jaar TBC. Ter vergelijk, een ziekte als buikgriep raakt ieder jaar zo’n 4,5 miljoen Nederlanders. Eenmaal besmet is tuberculose goed te behandelen.