'De gruwelijkste dingen meegemaakt', gewonde militairen steunen elkaar tijdens Invictus Games

REUSEL - “Ik heb weer een doel in mijn leven.” Stephanie Raes (33) uit Reusel doet mee aan de Invictus Games in het Canadese Toronto. Dat is een internationaal sportevenement voor militairen die tijdens hun werk lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen.

Stephanie was in de periode 2006-2007 op missie in Afghanistan. Ze was onder andere verantwoordelijk voor het verzorgen van gewonden. “Ik zag onschuldige kinderen die gewond waren. Ze hadden schotwonden of verbrandingen”, zegt ze geëmotioneerd. “Ik lag dagen in de woestijn. Soms kon ik ze niet helpen door een gebrek aan spullen. Dan voel je je machteloos.”



Verwaarloosd

“Ik heb de meest gruwelijke dingen meegemaakt.” Sommige gebeurtenissen laat ze liever onbesproken. Stephanie heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en is volledig afgekeurd. Ze verwaarloosde zichzelf een lange periode en woog nog maar 38 kilo. Vorig jaar deed ze voor het eerst mee aan het sportevenement. “Dat was zo gaaf! Ik voelde me weer nuttig. Ik kwam weer buiten.”



Dit jaar doen ongeveer 550 militairen mee uit 17 landen, onder wie 29 Nederlanders. Onze landgenoten doen mee aan negen verschillende sporten. “Je hebt zoveel steun aan elkaar. Een militair heeft aan een half woord genoeg. Iedereen steunt elkaar.”



Lotgenoten

Ook haar familie heeft er wat aan. "Ze hebben mij zien aftakelen en kunnen nu praten met lotgenoten. Dat is goed voor ze. Dat is nog belangrijker dan het sporten." Stephanie doet mee op drie onderdelen. De honderd meter sprint, de vier keer honderd meter estafette en ook zitvolleybal.



Dwarslaesie

Ze is niet de enige Brabander die mee doet. Ook Jack Pastora (34) uit Den Bosch doet mee. De oud-militair liep in 2011 een dwarslaesie op tijdens een surfvakantie. “Het is prachtig om te laten zien dat je er nog bent.”



De Nederlanders vertrekken donderdag naar Toronto. Het evenement duurt tot en met 30 september. De Britse prins Harry is de initiatiefnemer van de Invictus Games. De eerste editie vond in 2014 plaats in Londen.