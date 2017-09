Sylvia Hoeks vertelt over rol in Blade Runner 2049: 'Ben bang dat mensen hekel aan me gaan hebben'

EINDHOVEN - Over twee weken is Sylvia Hoeks uit Maarheeze in de bioscoop te zien met de nieuwe kaskraker Blade Runner 2049. In de langverwachte film is te zien naast grote namen als Ryan Gosling en Harrison Ford. Woensdag deed de actrice een boekje open over de opnames. “Het was een hectische tour. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt.”

Voor de meesten mensen is het nauwelijks voor te stellen hoe het moet zijn om met supersterren als Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto en Robin Wright te werken. Sylvia Hoeks kan daar nu over mee praten. Zij speelt de rol van Luv in de nieuwe film Blade Runner 2049.



“Harrison Ford. Daar was ik zelf in het begin heel erg verlegen door”, vertelt Hoeks in De Wereld Draait Door. “Ik vind Harrison Ford heel charming. Ik keek toch een beetje met kinderogen naar hem. Hij is heel grappig. Hij vertelt mop na mop. En ik houd wel van een paar mopjes.”

Zeven kilo spieren aankomen

De Brabantse actrice moest flink aan haar figuur werken voor de grote Hollywood-film. “Ik heb zo’n zes maanden getraind. Ik moest zeven kilo aankomen in spieren. Dus begon ik iedere dag met anderhalf uur gewichtheffen. Vervolgens twee uur cardio en daarna nog eens twee uur gewichtheffen.”

'Ik schrik van mezelf'

Over twee weken is het dan eindelijk zo ver, de gloednieuwe blockbuster gaat dan wereldwijd in première. “Ik ben bang dat mensen een hekel aan me gaan hebben”, vertelt Sylvia Hoeks. In de film valt ze namelijk Ryan Gosling aan. “Maar ik moet zeggen, ik schrik ook van mezelf. Dat hoofd.”

Vanaf 5 oktober is Blade Runner 2049, het langverwachte vervolg op Blade Runner uit 1982, te zien in Nederlandse bioscopen.