Roker Helen sluit zich met 49 lotgenoten op in oude kazerne voor Stoptober

EINDHOVEN - Ze kan nu nog even genieten van haar pakje sigaretten per dag, want vanaf volgende maand is het klaar. Helen Grady uit Eindhoven doet mee aan Stoptober voor haar dochtertje, maar ook voor haar vader die aan longkanker overleed. En of dat niet al moeilijk genoeg is, doet ze het ook nog eens op televisie terwijl ze met 49 andere rokers in een oude kazerne zit.

“Ik zag iets voorbij komen op internet over stoppen met roken. Dus ik begon al een formulier in te vullen, zonder eigenlijk goed te kijken wat het inhield. En toen werd ik later opeens gebeld met de vraag of ik auditie wilde doen”, vertelt de 34-jarige Eindhovense. “Eerst wist ik het niet, maar uiteindelijk leek het me toch wel leuk.”

Helen rookt al sinds haar vijftiende. Ze heeft al meerdere stoppogingen gedaan en hoopt dat dit dé manier voor haar is. “Ik heb mijn vader op zijn ziekbed beloofd dat ik zou stoppen. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar ik weet dat het echt zijn wens was. Hij zei meerdere keren dat ik echt een keer moest stoppen.”



Juist roken met vader

Toch zaten de twee in zijn laatste periode juist vaak samen te roken. “Het is heel dubbel. Hij rookte van jongs af aan toen had het voor hem toch geen zin meer om te stoppen. Hij is thuis gestorven en ik heb het allemaal gezien. Ook dat er op het eind bijna niks meer over van zo’n mens. Maar dan zaten we daar wel met een bakske koffie en sigaretje”, vertelt ze. “Dat werd gewoon ons momentje en dan hadden we de gesprekken die met het meest bij zijn gebleven.”

Het is inmiddels vier jaar geleden dat haar vader overleed. Haar dochter werd twintig dagen later geboren. En ook voor haar wil Helen graag stoppen. Dus nu moet het er toch maar eens van komen. “Ik heb het echt wel vaker geprobeerd. Met pilletjes via de huisarts, pleisters en ik heb me laten hypnotiseren. Het werkte allemaal wel, maar op den duur begon ik toch weer.”

'Elkaar steunen'

Waarom is je laten opsluiten in een kazerne met lotgenoten dan wel de manier? “Nu zit ik alleen op de bank en denk ik: ach, die ene kan best. Dan rook ik morgen wel niet. Maar daar ben je gewoon met meerderen en kun je elkaar steunen.”

Een lang traject is het alleen niet. De deelnemers aan het programma ‘WE STOPPEN!’ van AVROTROS zitten maar vijf dagen samen in een gebouw: van 1 tot en met 5 oktober. Het begin van Stoptober dus, de maand waarin rokers een maand lang niet roken in de hoop dat ze volledig stoppen.



Helen geeft aan dat die vijf dagen bij lange na niet genoeg zijn, toch denkt ze dat het haar wel gaat lukken om te stoppen. “We doen nog mee aan Stoptober, via een app. En het is ook de bedoeling dat we elkaar blijven steunen. Dan kun je elkaar bellen of een berichtje steunen. Ook krijgen we in die dagen veel voorlichting en begeleiding van artsen.”