Wie is zijn gehandicaptenvoertuig kwijt? De politie staat voor een raadsel

UDEN - Voor de politie in Uden is het een compleet mysterie: wie heeft er al twee maanden lang zijn vuurrode gehandicaptenvoertuig niet opgehaald? Sinds de kermis is de auto niet verplaatst en dus zijn ze bij de politie nu druk op zoek naar de eigenaar.

Het is niet precies duidelijk waarom de eigenaar van een rode 45-kilometer auto zijn wagentje nog niet heeft opgehaald. Het invalidenvoertuig staat al twee maanden op dezelfde plek geparkeerd. In juli stond Uden in het teken van de kermis en volgens de politie staat hij al die tijd al geparkeerd op de Zoggelstraat.



Waar komt ie vandaan?!

Op het reservewiel van de auto staat een telefoonnummer maar dat heeft volgens de politie nog geen resultaten opgeleverd. Het bordje achter het raam doet vermoeden dat er regelmatig kinderen aan boord van het voertuig zitten. De politie roept mensen op die meer weten over de herkomst van het eigenaardige gehandicaptenvoertuig.