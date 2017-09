Willem II wint na moeizaam begin vrij makkelijk van hoofdklasser

APELDOORN - Willem II heeft de volgende ronde van de KNVB-beker bereikt. De Tilburgse club was met 2-4 te sterk voor hoofdklasser csv Apeldoorn.

De torenhoge favoriet, zo werd Willem II voor de wedstrijd tegen csv Apeldoorn neergezet. De thuisploeg komt uit in de hoofdklasse, het speelde bovendien nog nooit een officiële wedstrijd tegen een profclub. De ploeg van trainer Erwin van de Looi was vanaf de start de bovenliggende partij, maar makkelijk ging het niet in de eerste helft.



Het duurde tot de veertigste minuut voor de meegereisde supporters van Willem II konden juichen. Met een droge knal passeerde Ben Rienstra doelman Patrick Jansen: 0-1.



Een paar minuten later was de Apeldoorn-goalie kansloos op een inzet van Kostas Tsimikas. De Griek, die erg aanvallend speelde op de linkerflank, schoot de bal hard in de kruising en zette Willem II zo op 0-2.



Kansenregen

In de laatste minuten van de eerste helft kreeg Willem II de kans om de wedstrijd definitief op slot te gooien, csv Apeldoorn was het na de twee tegentreffers even kwijt. Een derde goal viel er niet voor rust, maar na de rust ging Willem II verder met de jacht op doelpunten.



Al na vier minuten in de tweede helft maakte Tsimikas er 0-3 van, een paar minuten later scoorde Fran Sol de vierde Willem II-treffer. Een paar minuten eerder schreeuwde de Spanjaard nog om verzorging. Niet voor zichzelf, maar voor Apeldoorn-speler Charlie van der Hulst. De arm van Van der Hulst stond duidelijk niet meer recht, het publiek keek er van dichtbij vol ongeloof naar.

Onder applaus ging Van der Hulst van het veld. Niet veel later klonk er weer applaus. Het thuispubliek stond zelfs op de banken, omdat Sander Krijns de 1-4 op het scorebord had gezet.Met nog een kwartier op de klok maakte csv Apeldoorn ook de 2-4. Steven van Es ging om Willem II-goalie Timon Wellenreuther heen en schoof de bal vervolgens beheerst in het doel. Ondanks de twee tegendoelpunten kwam de zege van de Tricolores geen moment echt in gevaar.Het bleef 2-4, waardoor Willem II zich heeft geplaatst voor de volgende ronde van de KNVB-beker.