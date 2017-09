Blamage voor NAC, de club uit Breda verliest met 4-3 van amateurclub Achilles '29

GROESBEEK - NAC heeft woensdagavond een stevige nederlaag geleden. In Groesbeek verloor de ploeg uit Breda met 4-3 van amateurclub Achilles '29. En daarmee is NAC al in de eerste ronde van de KNVB Beker uitgeschakeld.

In het begin van de wedstrijd leek er voor NAC nog geen vuiltje aan de lucht. In de 7de minuut van de wedstrijd scoorde Rai Vloet het eerste doelpunt. De eerste tik van tegenstander Achilles kwam in de 14de minuut. Middenvelder Imran Oulad Omar schoot de gelijkmaker binnen.



Lang om van de gelijke stand te genieten, kreeg de club uit Groesbeek niet. Na een klein half uur spelen maakte NAC-middenvelder Karol Mets de 1-2. En daarmee ging de ploeg uit Breda met een positief gevoel de kleedkamers in.Maar na rust ging NAC volledig het schip in. In een kwartier tijd kregen de Bredanaren drie doelpunten om hun oren. In de 60ste minuut schoot Achilles ’29 zich met een strafschop terug in de wedstrijd. Slechts vijf minuten later kregen ze de 3-2 om de oren. En in de 74ste minuut viel de 4-2.De frustratie op het veld aan de kant van Breda nam toe. Terwijl Rai Vloet aan het begin van de wedstrijd nog het eerste doelpunt maakte, werd hij er in de 87'ste minuut met een rode kaart uitgestuurd. Het laatste doelpunt maakte NAC in de 94ste minuut van de wedstrijd. En daarmee komt er een einde aan de KNVB Beker-wedstrijden voor NAC Breda. In de eerste rond van het toernooi vliegt NAC eruit.