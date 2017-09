Mandemakers koopt stadion RKC Waalwijk, derde eigenaar in één jaar tijd

WAALWIJK - De Mandemakers Groep (DMG) neemt per 1 oktober het stadion van RKC Waalwijk over. Het stadion was pas sinds december vorig jaar in handen van Peters Project Ontwikkeling (PPO) in Schaijk. Daarmee is Mandemakers de derde eigenaar van het stadion in één jaar tijd.

December vorig jaar nam PPO het stadion over van de gemeente Waalwijk. Het betekende de redding van RKC. Voor het stadion en de lening werd een bedrag neergelegd van drie miljoen euro.

Na krap negen maanden verkoopt PPO het dus weer. De projectontwikkelaar maakte de deal woensdag bekend op haar eigen site. De verkoop is een heuse ruildeal. PPO krijgt van Mandemakers een gebied aan de professor Asserweg in Waalwijk. Voorheen zat daar Buitenhof Tuinmeubelen.