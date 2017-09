Osseman (23) uit Diessen vermist: jongen heeft verstandelijke beperking

Osseman is woensdag vertrokken vanaf een Amarant-instelling in Diessen. Foto: Politieteam Groene Beemden

DIESSEN - Wie heeft de 23-jarige Osseman Qadir Raja uit Diessen gezien? De jongen met een verstandelijke beperking is sinds woensdag vermist, meldt de politie op Facebook.

Hij vertrok woensdag vanaf een instelling van Amarant aan de Julianastraat in Diessen, maar waarheen is onbekend. De politie schrijft dat Osseman het denkvermogen van een kind tussen de drie en zeven jaar oud heeft. Ze noemt zijn vermissing 'urgent'.



Signalement

Osseman is 1,70 meter lang, heeft een getinte huidskleur en een fors postuur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een paarse trui (hoodie) met gele opdruk, met daaronder een geruite blouse. Ook had hij een blauwe spijkerbroek aan en zwarte schoenen die lijken op het merk Vans.



Verder valt op dat hij een bril draagt, een ringbaardje en doorlopende wenkbrauwen heeft.