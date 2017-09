Vrouw (77) kaalgeplukt door dochter en schoonzoon, 140.000 euro opgemaakt

HELMOND/LEEUWARDEN - Een 77-jarige vrouw uit Helmond is door haar dochter en schoonzoon binnen een jaar compleet kaalgeplukt. Dit gebeurde nadat de vrouw haar huis in Helmond in 2015 verkocht voor een bedrag van 140.000 euro. Vervolgens verhuisde ze op verzoek van haar dochter en schoonzoon mee naar Friesland. Ze kwam in een huurhuis bij het stel in de straat te wonen.

De verduistering en diefstal van het geld van de vrouw bleek deze week in de rechtbank in Leeuwarden. Daar werden de dochter (51) en schoonzoon (50) van de Helmondse veroordeeld tot gevangenisstraffen van acht en twaalf maanden, waarvan in beide gevallen de helft voorwaardelijk.

De rechtbank gaat ervan uit dat het stel uit het Friese Ferwert bijna heel het vermogen van de vrouw heeft opgemaakt. Dat begon vijf dagen nadat de 140.000 euro van de verkoop van haar huis op haar rekening was gestort. Nog geen jaar later stond er nog 34 euro op de rekening van de vrouw, zo verklaarde zij.

49.000 euro opgenomen

Nadat het geld van de verkoop van haar huis op haar rekening stond, ging ze samen met haar dochter naar de bank en nam ze een bedrag van 49.000 euro op. De dochter nam het geld mee en deed het in een geldkistje. Het slachtoffer kon hier vervolgens niet meer bij.

Het slachtoffer gaf haar dochter haar pinpas en pincode zodat ze boodschappen voor haar kon doen. De dochter weigerde de pas vervolgens terug te geven. Met de pas pinde de dochter en schoonzoon volgens de rechter in totaal 34 keer duizend euro van de rekening van het slachtoffer.

Wantrouwen steeds groter

Ook kochten ze van het geld een auto en gaven ze duizenden euro’s uit bij een meubelzaak. De moeder verklaarde dat haar wantrouwen steeds groter werd. Dit zeker toen ze hoorde van buren in de straat dat het huis van haar dochter en schoonzoon steeds luxer werden ingericht.

De rechtbank rekent het het stel extra zwaar aan aan dat zij hebben geprobeerd het slachtoffer te isoleren. Dit door haar telefoon af te nemen en te proberen contacten tussen haar, de buren en een maatschappelijk werker af te houden.