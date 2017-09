NAC-trainer Vreven vol ongeloof na bekerverlies: 'Ik ben ontgoocheld'

GROESBEEK - De profs van NAC Breda zijn woensdagavond door de amateurs van Achilles'29 uitgeschakeld in het bekertoernooi. In Groesbeek werd het 4-3 voor de thuisploeg. De nederlaag was een klap in het gezicht van NAC-trainer Stijn Vreven: "Het is ontoelaatbaar", zo zegt hij.

Hoewel het spel te wensen over liet, ging NAC in Groesbeek nog met een 2-1 voorsprong de rust in. Maar in de tweede helft werd de Bredase ploeg volledig afgetroefd door AChilles'29. Het resulteerde in een 4-3 nederlaag en dus het einde van het bekertoerrnooi voor NAC.



Totale ontgoocheling

"Dit is misschien wel de grootste ontgoocheling in mijn carrière, als speler en als trainer", zegt NAC-coach Stijn Vreven na afloop. "Ik vind het ontoelaatbaar dat je vier goals tegen krijgt bij een amateurclub. Dat is ongekend en daar zijn geen woorden en geen excuses voor."



Geen excuses

Vreven had geen woorden voor de uitschakeling in het bekertoernooi. En ook geen verklaring. "Die heb ik niet, want bij een verklaring zoek je naar excuses voor de uitschakeling tegen amateurs en die zijn er niet."



Wanprestatie

Ook verdediger Menno Koch stond na afloop een beetje met de mond vol tanden. "Dit is schandalig", zo zegt hij. "Als je vier doelpunten tegen krijgt op deze manier dan kan ik geen ander woord verzinnen dan schandalig. Ik denk wel dat je mag spreken van een wanprestatie."