Het stinkt in Dongen! Tientallen klachten over penetrante lucht vanaf industrieterrein

DONGEN - Veel Dongenaren zitten in de stank. Bij de Milieu Klachten Centrale van de provincie kwamen tientallen klachten binnen over een doordringende stank. De penetrante lucht zou verspreid worden door het bedrijf Waterstromen Dongen BV.

Dat bedrijf is als veroorzaker aangewezen door de Omgevingsdiensten Midden en West Brabant. Het ligt aan de Vierbundersweg op industrietterein Tichelrijt. Bij Waterstromen wordt industrieel afvalwater gereinigd.



De oorzaak van het probleem is onduidelijk en wordt nog onderzocht.



In 2016 werd in Dongen een heus stankonderzoek gedaan bij drie bedrijven, waaronder Waterstromen. Reden voor dat onderzoek was aanhoudende geuroverlast. De conclusie was dat de bedrijven Waterstromen, Ecco en Trobas zich aan de provinciale eisen hielden wat betreft uitstoot van geur. Weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld een windvlaag werden verantwoordelijk gehouden voor geuroverlast.