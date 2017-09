Gescheiden ouders geven ultieme voorbeeld, moeder getuigt bij bruiloft van haar ex

DEURNE - Vrienden worden nadat je eerder met slaande ruzie bent gescheiden, het is niet iedereen gegeven. Maar het lukte de ouders van Naomi (17) uit Deurne wel. Sterker nog: haar moeder gaat nu getuigen op de bruiloft van haar ex-man. "Ik ben een supertrotse dochter", aldus Naomi.

"Het was hoog tijd dat hij haar ten huwelijk ging vragen", zegt Naomi's moeder Sandra (45) over de aanstaande bruiloft van haar ex-man met zijn nieuwe vlam. Jaloers is ze zeker niet. "Natuurlijk is het raar om getuige te zijn bij je ex, maar ik gun het ze."



Slaande ruzie

De vriendschap die ze nu met haar ex heeft is zeker niet vanzelfsprekend. Zestien jaar geleden gingen zij en haar man met slaande ruzie uit elkaar. "Ik was nog heel jong toen we trouwden, 21. We pasten gewoon niet bij elkaar."



Maar inmiddels is de strijdbijl begraven. Ze komen regelmatig bij elkaar over de vloer en Sandra raakte zelfs bevriend met de nieuwe vlam van haar ex. "Je kan wel blijven vechten, maar wij hebben er gewoon het beste van gemaakt."



Geheim

En dus vroeg hij of ze wilde getuigen bij de bruiloft. "Niet iedereen begrijpt dat ik dit nu doe", zegt Sandra. "Veel mensen hebben een ander soort relatie met hun ex. Maar wij zijn nu al een tijdlang goede vrienden."



Wat is hun geheim? Sandra: "Praten met elkaar. Je kan ruzie blijven maken, maar we hebben samen twee kinderen dus je moet er toch het beste van maken."



Trots

Naomi is in ieder geval een tevreden dochter. "Ik ben heel blij voor mijn vader dat hij nu gaat trouwen. Maar ook heel blij dat mijn ouders zo met elkaar omgaan."