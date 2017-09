Minder WW-uitkeringen en meer vacatures in Brabant

DEN BOSCH - De aanhoudende economische groei zorgt voor een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen. Eind augustus waren er in Brabant 56.000 lopende WW-uitkeringen. Dit was 17 procent minder dan een jaar geleden. Ook landelijk blijft het aantal WW-uitkeringen afnemen, maar die daling is met 15 procent minder sterk dan de daling in Brabant.

Tegelijk neemt het aantal vacatures verder toe. In de eerste zes maanden van dit jaar waren er 93.100 banen beschikbaar. Dit is een stijging van 19 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.



Krapte

Het afgelopen jaar is het voor steeds meer beroepen voor werkgevers moeilijker om hun vacatures vervuld te krijgen. Een jaar geleden gold eigenlijk alleen voor ICT- en technische beroepen dat vacatures moeilijk vervulbaar waren.



Nu is er in Brabant ook krapte ontstaan voor onder meer hoveniers, schoonmakers, horecamedewerkers, koks, buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs.