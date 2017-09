'Mijn leven is kapot', slachtoffers van verkeersongevallen én nabestaanden doen hun verhaal

BREDA - “Ik zal het niet mooier maken dan het is: Ysabelle is dood.” Zo klonken de woorden van een agent negen jaar geleden door de telefoon van Petra van Jaarsveld. De Bredase vertelde woensdagavond haar verhaal tijdens de thema-avond 'Na De Klap': een avond die in het teken stond van slachtoffers en nabestaanden van een verkeersongeval.

Brabant en Gelderland zijn de twee koplopers als het gaat om dodelijke ongelukken. Petra van Jaarsveld en Nelly Vollebregt vertelden daarom allebei hun heftige verhaal. Ze willen mensen wakker schudden voordat het te laat is.



Petra's dochter Ysabelle stapte negen jaar geleden in bij een 'BOB' die, zo bleek achteraf, toch had gedronken en geblowd. "Was ze maar nooit ingestapt. Was ze maar gewoon op de fiets gegaan."De moeder vond het moeilijk om haar verhaal te doen, maar ook fijn. "Het geeft ook wel weer kracht om over Ysabelle te mogen praten. Ik probeer ook om het verhaal zo te vertellen dat het indruk maakt op jongeren om toch op te letten met alcohol en drugs in het verkeer."Nelly belandde na een verkeersongeluk in een rolstoel. Ze fietste in 2012 op een dijk en werd aangereden door een jonge automobilist die met zijn telefoon bezig was. "Dat is afschuwelijk. Dat iemand je uit het leven rijdt, omdat hij met zijn smartphone bezig is. Dat kan niet en dat mag niet.""Het duurde heel lang voordat ik besefte wat er was gebeurd, ook omdat ik in coma heb gelegen. Toen het enigszins binnenkwam, dacht ik: 'oeps, nu heb ik echt en heel groot probleem'. En dan begint het afschuwelijke traject en gevecht om zo ver mogelijk te komen in je herstel."De 19-jarige dader kreeg een taakstraf. "Mijn leven is compleet kapot. Alles wat ik voorheen deed, kan ik nu niet meer. En die jongen wordt naar huis gestuurd met negentig uur tuintje harken. Dat is niet rechtvaardig."