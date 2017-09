Pompoenen, pompoenen en nog eens pompoenen...

De pompoenen van kweker Ad Timmers in Uden. (Foto: Twitter @AlicevanderPlas)

UDEN - Vallende bladeren, paddenstoelen, spectaculaire wolkenluchten en… pompoenen. Enkele kenmerken van de herfst die donderdag is begonnen. Reden voor onze verslaggever om een kijkje te nemen in Uden bij Ad Timmers. Op zijn erf liggen pompoenen zover je kunt kijken.

Oranje, groen, geel… Pompoenen in alle soorten, kleuren en maten. Ad raakt er niet over uitgepraat. "Het is een goed pompoenjaar", vertelt de voormalig boomkweker enthousiast.

Tussen alle pompoenen op het erf valt het oog van onze verslaggever vrijwel meteen op een aantal buitengewone exemplaren. Enkele enorme pompoenen die Ad apart heeft gelegd. Niet te tillen, constateert ze wanneer ze een poging waagt.

Wat de Udense kweker het meest aanspreekt aan de pompoentijd is het contact dat hij dagelijks heeft met klanten. "Mensen die pompoenen komen kopen, hebben altijd goeie zin", legt hij uit. "En daar doe ik het allemaal voor."