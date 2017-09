De herfst begint met heerlijk nazomerweer en dat levert schitterende plaatjes op

EINDHOVEN - We kunnen er niet omheen, donderdag 21 september begint officieel de herfst. Maar het seizoen van de paddenstoelen, gure stormen en warme chocolademelk is ons voorlopig nog goedgezind. We leiden het namelijk in met heerlijk nazomerweer en dat levert schitterende plaatjes op.

Zo is er de woestijnachtige schoonheid van de Drunense Duinen, waar ze bij Natuurmonumenten speciaal voor het begin van de herfst een livestream van hebben gemaakt.



De zwemkleding en zonnebrandcrème hoeven in ieder geval tot het weekend nog niet in de kast. Donderdag blijft het de hele dag droog en zonnig met temperaturen van rond de 20 graden. In het weekend wordt het zelfs nog 22 graden.Hoewel 21 september de kalenderherfst inluidt, begint de astronomische eigenlijk herfst pas vrijdagavond. De echte weerkenners claimen daarom nog één dagje zomer.