CDA en GroenLinks: Swinkels ging zijn boekje te buiten bij subsidie van Philharmonie Zuidnederland

DEN BOSCH - De Brabantse subsidie voor de Philharmonie Zuidnederland blijft de politiek bezig houden. Het CDA en GroenLinks hebben een spoeddebat aangevraagd voor de vergadering van provinciale staten op vrijdagmiddag. Volgens de twee partijen is gedeputeerde Henri Swinkels zijn boekje te buiten gegaan toen hij een half miljoen euro weghaalde bij de Philharmonie om die te besteden aan een ander doel.

Swinkels zette aan het begin van de zomer de jaarlijkse Brabantse subsidie voor de Philharmonie op anderhalf miljoen euro. Dat was een half miljoen minder dan waarop de Philharmonie had gerekend. Het orkest was woedend en Swinkels' beslissing zorgde ook in Limburg - de tweede provincie die het orkest subsidieert - voor chagrijn.



Geen bezuiniging

De beslissing was voor de provincie geen bezuiniging. Het half miljoen dat níet naar de Philharmonie gaat, wil de gedeputeerde in een speciaal potje stoppen voor symfonische vernieuwing. En daarmee gaat hij volgens het CDA en GroenLinks te ver.



Het draait allemaal om een beslissing die provinciale staten in februari al heeft genomen. Toen is in de begroting van de provincie twee miljoen opzij gezet voor de Philharmonie. Afgesproken is toen dat Swinkels over dat geld kon beschikken. De provincie wilde eerst toetsen of het orkest wel aan alle voorwaarden voor de subsidie voldeed.



Volgens CDA en GroenLinks mocht Swinkels besluiten om het orkest mínder geld te geven, maar ging hij te ver toen hij besloot een apart potje voor philharmonische vernieuwing op te zetten.



Misschien uitstel voor Philharmonie

De Philharmonie is boos over de korting. De vraag is of de politieke ophef voor het orkest positieve gevolgen kan hebben. CDA en GroenLinks geven toe dat Swinkels bij de korting op het orkest binnen de regels bleef.



Maar CDA-statenlid Marcel Deryckere hoopt door het spoeddebat uitstel van de korting voor elkaar te boksen. "Als de Philharmonie voor 2018 gewoon die twee miljoen krijgt, hebben we de tijd om naar betere bezuinigngen te zoeken."



De Philharmonie heeft al aangekondigd dat de Brabantse bezuiniging gevolgen zal hebben voor de Brabantse activiteiten van het orkest.