Onderwerp geheim overleg bekend: Oss wil geen mestverwerker op bedrijventerreinen

OSS - De gemeenteraad van Oss heeft woensdagavond gesproken over de mestfabriek. Er is tijdens het geheime overleg besloten om geen mestverwerkingsbedrijven toe te staan op bedrijventerreinen. Dit schrijft het Brabants Dagblad. Een woordvoerder van de gemeente wil geen commentaar geven.

“Er wordt sinds woensdagavond veel gespeculeerd over de besloten vergadering. Er is in de raad afgesproken om daar op geen enkele manier op te reageren. Dus dat doe ik ook niet”, zegt zij.



Volgens de krant ging de bijeenkomst dus over mestverwerking. Boerencoöperatie MACE wil in Oss een grote mestfabriek laten bouwen. De boeren moeten jaarlijks 500.000 ton mest zien te verwerken.



Verzet

MACE wilde dit eerst in Landhorst doen, maar dat werd uiteindelijk na veel verzet tegengehouden. De provincie besloot om met dit soort grote mestfabrieken uit te wijken naar bedrijventerreinen. Het oog viel op Elzenburg in Oss.

Ook daar zien bewoners van omliggende wijken het niet zitten. Ze richtten een actiegroep op en protesteerden. De omwonenden vonden steun bij de gemeenteraad en het college van Oss. Ook zij spraken zich negatief uit over de komst van de eventuele fabriek.



Vergunning al vernietigd

De rechtbank in Den Bosch besloot in juli al dat de vergunning voor de fabriek moest worden vernietigd. De rechter oordeelde dat er niet voldoende onderzoek was gedaan naar de gevolgen voor het milieu. Ook werd er te weinig rekening gehouden met stankoverlast.