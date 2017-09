Meisje (15) mogelijk slachtoffer van uitbuiting, arrestaties in Hank voor mensenhandel

HANK - De politie heeft donderdag drie mannen, een vrouw en meisje aangehouden op een parkeerplaats langs de A27 bij Hank. De politie denkt dat de vrouw en het meisje uitgebuit werden en dat er sprake is van mensenhandel.

De politie nam een kijkje bij de parkeerplaats nadat verschillende mensen ‘een vreemde situatie’ hadden gemeld. Er zouden mensen vanuit een oplegger van een vrachtwagen worden overgeladen in een andere vrachtauto.



Jonge leeftijd

De agenten troffen vijf Bulgaren aan. Het meisje is pas 15 jaar oud. Vanwege haar leeftijd en de vreemde situatie vermoedt de politie dat er sprake is van uitbuiting.



Het vijftal is naar het politiebureau gebracht. De zaak wordt verder onderzocht.