'Verbod van Eritrese bijeenkomst na rellen was niet terecht'

VELDHOVEN - Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Veldhoven had een omstreden Eritrese bijeenkomst, half april, niet mogen verbieden. Volgens een onafhankelijke bezwarencommissie is de beslissing van de burgemeester in strijd met de wet. De commissie adviseert Mikkers daarom zijn besluit te herroepen. De burgemeester gaat hier echter niet in mee en blijft bij zijn besluit.

In juli moest burgemeester Mikkers zich verantwoorden voor het afblazen van de Eritrese conferentie. Tijdens een hoorzitting werd bijna drie uur lang gesproken over het besluit dat Mikkers nam.



Rellen in Veldhoven

Mikkers verbood de bijeenkomst van de Eritrese jongerenconferentie YPFDJ nadat er rellen uitbraken aan de poort van het conferentiecentrum. De relschoppers waren vooral boos omdat een vertrouweling van de Eritrese president het congres zou bijwonen. Het was de bedoeling dat hij landgenoten zou toespreken die hun vaderland hebben verlaten. Veel gevluchte Eritreeërs zijn bang voor deze 'lange arm van Eritrea'.



Tegen het besluit van Mikkers werden meer dan honderdvijftig bezwaren ingediend bij de gemeente. De bezwarencommissie geeft hen nu gelijk.



Het evenement moest doorgaan

Burgemeester Mikkers had het evenement niet mogen verbieden. Hoewel er rellen uitbraken, kon het evenement worden voortgezet, zo vindt de commissie.



Mikkers heeft inmiddels aangegeven bij zijn besluit te blijven en dus niet mee te gaan in met het advies van de commissie.



De weg naar de rechter is nu vrij voor advocaat Bart-Jan Walraven die de bezwaarmakers vertegenwoordigd. "De kans is heel groot dat we dat ook gaan doen en ik denk dat we nu een goede kans van slagen hebben bij de rechter. Maar ik moet het eerst overleggen met mijn cliënten."